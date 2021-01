Portugese president uitgedaagd door zes kandidaten tijdens verkiezingen

Zondag trekken de Portugezen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn zeven presidentskandidaten, maar het is heel waarschijnlijk dat de huidige president Marcelo Sousa herverkozen wordt. Als niemand meer dan 50 procent van de stemmen haalt, volgt op 14 februari een tweede ronde. Het land wordt zwaar getroffen voor het coronavirus en experts vrezen dat deze verkiezingen nog wat olie op het vuur zullen gooien.

In totaal zijn er 10 miljoen stemgerechtigden in Portugal. Vorige zondag brachten 247.000 kiezers al vervroegd hun stem uit voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Dat was een record. Enkele dagen voordien ging een tweede algemene lockdown van kracht in het land in de strijd tegen het coronavirus. De Portugezen moeten verplicht thuisblijven, maar voor de verkiezingen wordt een uitzondering gemaakt. Die moeten wel doorgaan.

Wie in quarantaine zit of problemen heeft om fysiek aanwezig te zijn, zoals bejaarden, kunnen toch stemmen via vrijwilligers die hun stembiljet thuis komen oppikken. In totaal hebben 13.000 Portugezen een aanvraag ingediend om op deze manier hun stem te kunnen uitbrengen.

Herverkiezing

Volgens peilingen is Sousa, die steun krijgt van de centrumrechtse partijen PSD en CDS/PP, de favoriet. Hij zou in de eerste ronde meer dan 50 procent van de stemmen achter zich krijgen. Daarna zouden de extreemrechtse kandidaat André Ventura en de socialist Ana Gomes volgen. Die laatste heeft niet de steun van premier en partijgenoot Antonio Costa, die ze vaak heeft bekritiseerd. De Socialistische Partij besloot om geen kandidaat naar voor te schuiven, dus Gomes geniet niet van de steun van haar partij.

De 38-jarige Ventura, die ook voorzitter is van de populistische partij Chega, kreeg eerder al de persoonlijke steun van Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij.

Andere kandidaten zijn links Europarlementslid Marisa Matias (Bloco de Esquerda), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), Vitorino Silva (RIR) en João Ferreira (Partido Comunista Português).

Marisa Matias kreeg massale steun na kritiek van Ventura omdat ze rode lippenstift droeg en er als “een pop” uitzag Foto: EPA-EFE

“Een pop”

Matias was even trending op sociale media, waar ze massale steun kreeg na kritiek van Ventura omdat ze rode lippenstift droeg en er als “een pop” uitzag. Duizenden mensen, mannen én vrouwen, postten foto’s waarop ze hun lippen rood hadden gekleurd.

Als geen van de zeven kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalt in de eerste ronde, volgt er op 14 februari een tweede ronde. Daarin nemen de twee kandidaten met de hoogste score het tegen elkaar op.

In Portugal wordt de president verkozen voor een periode van vijf jaar, die één keer kan worden verlengd. De president heeft geen uitvoerende bevoegdheden, maar treedt op als scheidsrechter in geval van een politieke crisis.