Lorin Parys (44) stelt zich opnieuw kandidaat als ondervoorzitter van N-VA: “Bereid om in de schaduw van de voorzitter te werken”

Binnenkort moet blijken wie de ondervoorzitters van de N-VA worden. De 44-jarige Lorin Parys - huidig ondervoorzitter, samen met Cieltje Van Achter - stelt zich opnieuw kandidaat. Dat zegt de Leuvenaar in een interview aan De Zondag.

Half november werd Bart De Wever voor de zesde keer verkozen tot voorzitter van N-VA, maar de twee ondervoorzitters van de partij moeten nog gekozen worden. De partij verkiest een fysieke bijeenkomst - waarbij kandidaten zich kunnen voorstellen en verdedigen - en daarop is het dus nog even wachten, want corona maakt dat nu onmogelijk.

Desalniettemin stelt Lorin Parys zich alvast kandidaat om zichzelf op te volgen. “Ik vind dat een ongelooflijk boeiende functie, dus ik zal me opnieuw kandidaat stellen”, zegt hij. Wie de andere kandidaten zijn, is nog niet bekend. De namen van Theo Francken en Valerie Van Peel worden wel genoemd. “Er is plaats voor twee ondervoorzitters, het is de partijraad die uiteindelijk een keuze zal maken.”

Of hij, wanneer hij opnieuw verkozen wordt, in poleposition zit om Bart De Wever op te volgen? “Een ondervoorziter is geen kroonprins, het is vooral een interne functie”, aldus Parys aan De Zondag. “Een ondervoorzitter moet een werkpaard zijn die bereid is in de schaduw van de voorzitter te werken.”