Uitbraak in Oostende is “onrustwekkend”, maar geen complete verrassing: “Was een kwestie van tijd”

/ Oostende - Zaterdag raakte bekend dat de Zuid-Afrikaanse variant circuleert in Oostende. Het gaat om een uitbraak in een ziekenhuis, revalidatiecentrum en woon-zorgcentrum. “Het gaat snel met het ontdekken van nieuwe varianten”, zegt Steven Callens, professor infectieziektes aan UGent, op Radio 1. Toch is de uitbraak geen complete verrassing.

Het was burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) die zaterdag bevestigde dat er een grote uitbraak is in zijn stad. Er werden op zijn minst 15 nieuwe stalen ontdekt in een ziekenhuis en een woon-zorgcentrum. Meer dan twintig andere bewoners testten ook positief, het is nog afwachten op uitgebreide analyse van de stalen of ook zij met de besmettelijkere variant te maken hebben.

“Het gaat om gezondheidsinstellingen die met elkaar verbonden zijn, en waar het personeel dus ook met elkaar verbonden is”, zegt professor Callens. “Dat kan voor verdere verspreiding gezorgd hebben. Mogelijk zijn er dus geen verschillende bronnen voor de besmettingen.”

Moeilijk te stoppen

Dat het ondanks alle maatregelen toch tot een uitbraak kon komen, baart wel zorgen. “Het is wel onrustwekkend dat het nog kan gebeuren. Het lijkt er dus wel op dat dit virus iets meer overzetbaar is”, aldus Callens. Al is het ook geen complete verrassing. “Het is niet de eerste vaststelling van de variant, het is wel de eerste uitbraak. Maar het was een kwestie van tijd vooraleer we dat zouden zien.”

“Het is heel moeilijk om die varianten tegen te houden”, besluit Callens. “We kunnen wel proberen om het sterk te vertragen en daardoor die derde golf tegen te houden of op z’n minst beperkt te houden. Maar helemaal stoppen? Dat is moeilijk, we zijn nu eenmaal allemaal sterk verbonden met elkaar.”