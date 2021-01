Gegevensbeschermingsautoriteit kreeg dubbel zoveel klachten in 2020

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft vorig jaar 708 klachten rond privacy en bemiddelingsverzoeken ontvangen, dat is dubbel zoveel als in 2019. “We bevinden ons nu op een heel gevaarlijk hellend vlak”, zegt voorzitter David Stevens in De Zondag.

De meeste klachten gaan over het bijhouden van persoonlijke gegevens, gevolgd door het ontvangen van ongewenste reclame. Klachten over camerabewaking sluiten de top drie af. Een klacht kan mogelijks leiden tot een waarschuwing of boete.

Coronavragen

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft vorig jaar ook 4.140 infovragen ontvangen, ofwel elf per dag. Het merendeel was gelinkt aan de coronacrisis, gaande van de creatie van een vaccinatiedatabank tot de Coronalert-app en het Passenger Locator Form.

Volgens voorzitter David Stevens kan het coronajaar 2020 een kantelpunt betekenen voor onze privacy. “We bevinden ons nu op een heel gevaarlijk hellend vlak”, zo verwijst hij onder meer naar de corona-app. “Na de crisis moet de corona-app met al zijn data absoluut worden verwijderd.”