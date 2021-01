Twee uitbraken Britse variant in Antwerpse scholen, waaronder Joodse school

Antwerpen - De Britse variant is nu echt in de stad Antwerpen aangekomen, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) in ‘Wakker Op Zondag’ op ATV. Na tests in twee scholen blijkt dat de variant van het coronavirus er “exponentieel aanwezig” is.

“Ik kan zeggen dat er twee uitbraken zijn”, zei De Wever. “Op dit moment wordt dat met die schoolbesturen bekeken en wordt iedereen ingelicht. (...) Die scholen zullen gesloten worden, er zullen quarantainemaatregelen genomen worden naar die leerlingen toe. En alle hoogrisicocontacten van die leerlingen zullen waarschijnlijk ook opgeroepen worden voor testing.”

De burgemeester kon nog niet zeggen om welke scholen het precies gaat, omdat op dit moment alle betrokkenen nog ingelicht worden. “Het is één Joodse school, en één school in het noorden van die stad – absoluut niet in de Joodse wijk.”

De Joodse school waar De Wever naar verwijst is allicht Jesode-Hatora Beth-Jacob. Die werd vrijdag al preventief gesloten.