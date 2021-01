Antwerpse synagoge sluit de deuren nadat er twee keer in één dag te veel volk was

Antwerpen - De Antwerpse synagoge in de Van Spangenstraat sluit twee weken lang de deuren. Dat heeft de Belze (chassidische) Joodse gemeenschap bekendgemaakt in een persbericht. De politie moest zaterdag twee keer uitrukken naar de synagoge omdat er meer volk was dan toegelaten volgens de coronamaatregelen.

‘’Het bestuur van de Belze Joodse gemeenschap heeft beslist voor de komende twee weken vrijwillig geen Sabbatdienst meer te organiseren in de synagoge gelegen in de Van Spangenstraat”, klinkt het in het persbericht.

“Door de doorgedreven media aanwezigheid tijdens de herhaalde recente politiecontroles is de Belze Joodse gemeenschap de mening toegedaan dat de gebedsdiensten op dezelfde wijze werden gepercipieerd als lockdownfeesten, wat negatief uitstraalt op de godsdienstbeleving en de Joodse Gemeenschap in het algemeen.”

Volgens de gemeenschap werden de gebedsdiensten wel steeds binnen het wettelijke kader georganiseerd.