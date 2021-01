WHO-onderzoekers in Wuhan zoeken oorsprong van het coronavirus: “Het is complex en de vleermuizen zitten overal”

Eind 2019 dook het coronavirus voor het eerst op in de Chinese metropool Wuhan. Experten van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu, een jaar later, naar toe gestuurd om op zoek te gaan naar de oorsprong van het virus. Eén van hen is virologe Marion Koopmans, zowat de Nederlandse Marc Van Ranst. “We gaan terugkijken in de tijd en op zoek naar de allervroegste gevallen”, zei ze in De Ochtend op Radio 1.

Op 15 januari zijn de WHO-onderzoekers in Wuhan aangekomen. Ze moeten eerst veertien dagen in quarantaine, maar het werk is al begonnen. Weliswaar virtueel. “We hadden natuurlijk al een werkplan voorbereid, daar is de afgelopen maanden aangewerkt. Maar wat we nu de hele dag doen, ook ’s avonds nog, is de studies doorspreken”, vertelt Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam.

Wuhan niet noodzakelijk het begin

De virologen zullen onderzoeksinstituten in China bezoeken, maar ook ziekenhuizen en de befaamde markt waar het virus eind 2019 voor het eerst is opgedoken. In januari 2020 ging de Chinese miljoenenstad in lockdown. “We denken dat de oorsprong bij de vleermuizen ligt, maar hoe het virus vervolgens is uitgegroeid naar deze enorme pandemie, is nog niet duidelijk”, zegt Koopmans.

“Er is natuurlijk kennis genomen van de uitbraak in Wuhan, en de markt heeft wellicht gefungeerd als een soort superverspreidings-event, maar dat wil niet per se zeggen dat het ook het begin was. Dus dat gaan we uitzoeken.”

De Nederlandse virologe Marion Koopmans Foto: REUTERS

Overal vleermuizen

De WHO-onderzoekers gaan daarom terug in de tijd. “Mogelijk zijn er al eerdere signalen geweest van de ziekte, we proberen dus terug te gaan naar de aller vroegste gevallen.” Of dat niet te laat is, ruim een jaar na de feiten? “Er zijn natuurlijk dingen die nu niet meer mogelijk zijn en in het begin wel hadden gekund. Tegelijkertijd hebben we ook nieuwe kennis om terug te kijken, er is zeker nog van alles mogelijk anders zouden we dit niet doen.”

Dat het complex wordt, stelt de virologe nog. “China is een groot land en de vleermuizen zitten overal, dus waar begin je? We zijn wel optimistisch en we voeren goede discussies, we moeten het stap voor stap aanpakken.”

Binnen een aantal dagen kan het team de hotelkamer, waar de maaltijden aan deur geleverd worden, verlaten en echt aan de slag.