Meteoriet neergestort in ons land: ligt een stuk ervan in uw tuin?

Vrijdag is een meteoriet neergestort in de regio Aalst-Dendermonde. Volgens de Volkssterrenwacht Mira is het goed mogelijk dat stukjes van dat ruimtepuin op aarde zijn beland, maar nog niet gevonden zijn.

De meteoriet is vrijdagochtend, om 7.52 uur om precies te zijn, waargenomen. Het gaat om een heel heldere meteoriet, aldus Volkssterrenwacht Mira op Facebook en Twitter. “Na analyse van enkele beelden uit het FRIPON-netwerk bleek dat de meteoriet neerdaalde ergens tussen Dendermonde en Aalst, én dat er zelfs een kans is dat enkele fragmenten ervan het aardoppervlak bereikten.”

Kortom: wie in deze regio woont, kan een stuk meteoriet in de tuin hebben liggen. Mira roept op om contact op te nemen als iemand iets heeft waargenomen. En dat is best bijzonder, want het is van 1971 geleden dat er een meteoriet op Belgisch grondgebied werd gevonden.

Op videobeelden valt de inslag van de meteoriet goed te volgen. Onder meer camera’s in Ukkel, Oostkapelle en Noordwijk konden het vastleggen.