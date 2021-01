Bart De Wever over zaak-Kucam: “Er is niets mis met Theo Francken”

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zondag zijn partijgenoot en oud-staatssecretaris Theo Francken verdedigd naar aanleiding van de aanhoudende heisa rond Melikan Kucam. Die voormalige vertrouwenspersoon van Francken werd twee weken geleden veroordeeld voor fraude met humanitaire visa, maar Francken wordt door politieke tegenstanders politieke verantwoordelijkheid aangewreven. “Dat is een politieke kloppartij”, zei De Wever. “Er is niets mis met Theo Francken.”

Tijdens zijn digitale nieuwjaarstoespraak zei De Wever zaterdagavond al dat Francken en bij uitbreiding de hele N-VA “niet voorzichtig genoeg” geweest zijn en “opgelicht” werden door een van hun eigen mensen. Kucam stond in 2018 nog op de Mechelse N-VA-lijst.

“We hebben met twintig vertrouwenspersonen gewerkt en daarvan was één een oplichter”, verwees De Wever zondag naar de gang van zaken op het kabinet-Francken. De N-VA-voorzitter blijft ondubbelzinnig achter de operatie staan waarvoor de humanitaire visa werden uitgereikt. “We hebben in een context van oorlog en dreigende genocide beslist om Assyrische christenen te redden. Ik steek mijn hand in het vuur voor die christenen: dat zijn mensen die allemaal zeer goed integreren.”

Verschillenden zijn van de radar verdwenen, gaf De Wever toe, “maar dat wil nog niet zeggen dat het criminelen zijn”. Onder de vele migranten die volgens De Wever ongestoord Europa mochten binnenwandelen tijdens de crisis van enkele jaren geleden, zaten wel veel criminelen, zei hij. Ook in zijn nieuwjaarstoespraak hekelde de N-VA-voorzitter al de “politici en media die destijds luid applaudisseerden toen Angela Merkel de deur van Europa openzette voor een ongecontroleerde inwijking van meer dan een miljoen mensen en nu stijf staan van verontwaardiging”.

De Wever haalde zondag nog uit naar de krant De Standaard, die een reconstructie van de gewraakte feiten maakte op basis van “een volledig gelekt gerechtelijk dossier”. Het is onjuist dat Theo Francken niets deed met de signalen van partijgenoten, aldus De Wever. “Die signalen zijn gekomen toen de operatie al afgerond was. Francken heeft gezegd dat ze naar de politie moesten gaan. Als je mensen doorverwijst, doe je wat je moet doen.”