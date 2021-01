Juventus sluipt weer wat dichter naar Milanese clubs na zege tegen Bologna

Juventus heeft zich zondag op de negentiende speeldag in de Italiaanse Serie A niet laten verrassen door middenmotor Bologna. Juve won met 2-0 en sluipt in de stand dichter naar de top.

Arthur (15.) en Weston McKennie (71.) troffen raak voor Juventus.

AC Milan voert de Serie A aan met 43 punten, voor stadgenoot Inter (41 ptn). Beide teams lieten deze speeldag wel punten liggen. Milan verloor thuis zwaar van Atalanta (0-3), terwijl Romelu Lukaku en co hun tanden stuk beten op Udinese (0-0). Juventus loopt in en is vierde met 36 punten, net achter AS Roma (37 ptn). Het team uit Turijn heeft ook nog een wedstrijd tegoed.