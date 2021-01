De ‘Waalse Marc Coucke’ moet zijn Ferrari’s inruilen voor de gevangenis

“Als we meer ondernemers hadden zoals hij, dan zou Wallonië er veel beter voor staan.” Dat was bezuiden de taalgrens de algehele teneur toen François Fornieri in 2011 de titel van ‘Manager de l’Année’ in de wacht sleepte. Tien jaar later zit de ‘Waalse Marc Coucke’ in de gevangenis van Lantin, op verdenking van corruptie. Of hoe een zoon van een Italiaanse staalarbeider zijn vingers verbrandde aan de maffia van de Maas.