Minstens vijf lockdownfeestjes stilgelegd en verboden “massagesalon” aangetroffen

Antwerpen / Hasselt - Het voorbije weekend heeft de politie al zeker vijf lockdownfeestjes stilgelegd. Daarnaast troffen agenten in Deurne een verboden “massagesalon” aan. Overal werden de aanwezigen geverbaliseerd.

Het eerste feestje werd in de nacht van vrijdag op zaterdag stilgelegd door de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). Een zeventiental aanwezigen waren samengekomen in een woning in de Toekomststraat in Hasselt. Toen de politie de woning was binnengegaan, waren er binnen nog vijf personen aanwezig. Drie personen werden in de nabije omgeving aangetroffen, terwijl negen anderen op de vlucht sloegen. Twee aanwezigen stelden zich verbaal agressief op tegen de politiemensen. Het duo werd bestuurlijk aangehouden. Een van de twee gedroeg zich ook nog weerspannig en liep daarbij lichte letsels op. De agenten stelden de nodige processen-verbaal op. De politie zal ook de camerabeelden in de omgeving controleren om de andere gevluchte aanwezigen te identificeren.

In diezelfde nacht werden zeventien Nederlandse fuifnummers gearresteerd in een huisje in Mande-Ste-Marie (Vaux-sur-Sûre) in de provincie Luxemburg en rond middernacht maakte de politie ook een einde aan een feestelijke bijeenkomst van acht mensen verzameld in de faciliteiten van een bedrijf in Gouvy.

Nog in de provincie Luxemburg werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 4 uur een lockdownfeestje stilgelegd in Tintigny. Zevenentwintig jonge Fransen vierden tegen alle geldende coronamaatregelen in feest. De Fransen waren aan het fuiven in een gîte, die bestemd was voor maximaal twintig personen.

Zaterdagavond werd in Deurne dan weer een feestje stilgelegd door de politie nadat er een melding was gekomen van geluidsoverlast vanuit een woning aan de Bisschoppenhoflaan. De politie werd er binnengelaten en stelde vast dat er een tiental mensen aanwezig waren. Hoewel ze volgens de politie minachtend waren over de geldende coronaregels, werkten ze wel mee met de identificatie. De bewoners kregen een proces-verbaal voor het organiseren van een lockdownfeest, de zeven bezoekers kregen er een voor hun deelname.

Diezelfde dag had de Antwerpse lokale politie inbreuken op de coronamaatregelen vastgesteld in een pand aan de Grotesteenweg in Berchem waar blijkbaar massages werden gegeven. Daarvoor waren bovendien geen vergunningen uitgereikt. Het prostitutieteam van de politie zal het dossier verder opvolgen.

De politie kreeg van een getuige te horen dat het aan het pand een komen en gaan was van mensen en dat wie arriveerde, slechts kort in het pand aanwezig was vooraleer weer te vertrekken. Aanvankelijk dachten de agenten die het pand in de gaten kwamen houden dat er sprake was van drugshandel, maar uiteindelijk bleek er dus een heel andere activiteit plaats te vinden. De politie verbaliseerde zowel de uitbaters als de klanten.