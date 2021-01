Verdeelde reacties bij opgeroepen Antwerpenaars in testdorp: “Ik kom alleen omdat ik naar het buitenland moet”

Antwerpen -

Een half succes voor de stad Antwerpen op zondag: in het testdorp meldden zich op het eerste gezicht meer mensen dan zaterdag. Maar of de juiste doelgroep wordt aangesproken, is maar de vraag. “Ik kom alleen maar omdat ik naar het buitenland moet”, zegt een joodse inwoner van een van de wijken waar vier keer meer mensen besmet zijn dan elders in de stad.