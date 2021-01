Alweer protest tegen coronaregels in Nederland: politie zet waterkanon in in Amsterdam en Eindhoven

De politie en de Mobiele Eenheid hebben zondagmiddag in Amsterdam het Museumplein schoongeveegd. Honderden demonstranten hadden zich daar verzameld om te demonstreren tegen de coronaregels. Daarbij gebruikten agenten wapenstokken, paarden, honden en een waterkanon. Ook in Eindhoven waren rellen waarbij honden en het waterkanon werd ingezet, dertig mensen zijn aangehouden.

Er werd met vuurwerk naar de agenten gegooid. Rond 15.30 uur was het Museumplein leeg, demonstranten houden zich nog wel in omliggende straten op. Zondagmiddag werd er al een noodbevel afgekondigd, maar daar trokken velen zich niets van aan. „De groep op het Museumplein wordt steeds groter, de risico’s nemen toe. De driehoek kondigt nu een noodbevel af, dat betekent dat niemand zich meer op het Museumplein mag begeven. De politie zal nu met versterkt geluid iedereen de opdracht geven om het Museumplein te verlaten”, zo liet de gemeente weten.

De politie is al de hele middag met veel man op de been, aangezien er aanwijzingen waren dat mensen naar het Museumplein wilden komen om - net als vorige week zondag - geweld te plegen. „Het Museumplein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De driehoek staat geen spontane demonstraties in de stad toe. Grote groepen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Er zijn aanwijzingen dat personen het demonstratierecht willen misbruiken om geweld te plegen”, zette de gemeente eerder op de dag op Twitter.

Eindhoven

De politie veegde eerder zondagmiddag het 18 Septemberplein in Eindhoven met een waterkanon schoon. De demonstratie is illegaal, de gemeente heeft geen vergunning verleend.

De betogers waren tegen de regels in toch naar het plein gekomen. De mobiele eenheid, in gezelschap van honden, omsingelde het plein even daarvoor en dreef de betogers naar het midden van het plein. De sfeer werd grimmig. Betogers gooiden met vuurwerk naar de politie en daagden de ME uit. Die sloeg met wapenstokken van zich af. Ook trokken de demonstranten straatstenen los om die naar de agenten te gooien.

De demonstranten zijn met het waterkanon een tunnel ingedreven bij het station. Een deel van de betogers keert via een omweg terug naar het 18 Septemberplein.

De politie roept iedereen op weg te blijven uit de binnenstad van Eindhoven. Er waren eerder al signalen dat er „personen met wapens naar de stad willen komen en bereid zijn geweld te plegen”, aldus de gemeente.

Er zijn zo’n 30 personen aangehouden. De meeste voor „het niet voldoen aan de vordering om het gebied te verlaten.” Een aantal arrestanten wordt verdacht van (poging tot) zware mishandeling.

„We zijn in de Eindhovense binnenstad nog volop bezig. Een grote groep houdt zich op in en om het centrum van Eindhoven en lijkt uit te zijn op een confrontatie met en geweld tegen de politie. Wij handhaven en grijpen in waar nodig”, aldus de politie.

Ploertendoder

Vorige week kwamen er 2000 mensen naar het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aangezien het protest op deze plek en met zo’n omvang was verboden, trad de politie op. Dit leidde tot flinke ongeregeldheden en 143 arrestaties. Een van de arrestanten had een ploertendoder bij zich. Dat is in Nederland een verboden wapen. Een politiepaard bleek ermee mishandeld te zijn. „Het is geen van deze aangehouden personen toegestaan om zich vandaag op het Museumplein te begeven”, schrijft de gemeente. „Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan een ieder van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen.”

