REACTIES. Brandon Mechele is onverwachte held voor Club Brugge: “Ik weet ook niet wat ik daar stond te doen”

Club Brugge heeft zondagmiddag de topper van Genk gewonnen met 3-2. Verdediger Brandon Mechele kroonde zich tot de held met de winnende treffer. “Ik weet ook niet wat ik daar deed, eigenlijk”, lachte hij achteraf.

“Wat ik daar eigenlijk stond te doen? We moest drukken, he”, lachte Brandon Mechele voor de camera’s van Eleven Sports. “Ik weet ook niet wat ik daar deed, eigenlijk. Ik infiltreerde met de bal, gaf hem af en bleef dan hangen. Ik probeerde als een spits diepgang te zoeken en dan: controleren en schieten, zeker? Het is leuk om nog eens te scoren (zijn laatste goal dateerde van februari vorig jaar in de beker tegen Zulte Waregem, nvdr). Het is belangrijk geweest.”

Foto: BELGA

Club Brugge ging immers met een achterstand de rust in. “We mochten tevreden zijn over onze eerste helft, maar zij kwamen via drie crosses drie keer tot een kans en daar scoren ze dan ook nog eens twee keer uit. Dat is wel jammer. Wij waren nochtans goed gestart, maar we wisten dat ze gevaarlijk waren op die voorzetten.”

Intussen telt Club Brugge al twaalf punten voorsprong in het klassement. “Wie ons nu gaat tegenhouden? Ik weet het niet. We moeten gewoon blijven doorgaan. Wedstrijd per wedstrijd winnen en zorgen dat kloof zo groot mogelijk is tegen de Play-offs.”

Ruud Vormer: “Ik lees ook dat we al kampioen zijn, maar we moeten het iedere match weer laten zien”

“Onze prestatie was heel goed. Ik heb genoten”, grijnsde kapitein Ruud Vormer na de zege. “We namen een fantastische start, maar na die 1-1 zag je een beetje bangigheid in het team kruipen. Een beetje stress, zo van ‘het zal toch niet’? Maar je kan altijd een doelpunt tegen krijgen. In de tweede helft hebben we dat goed rechtgezet. We hebben vol gas gegeven en twee mooie goals gemaakt. Voor de neutrale toeschouwer was het wel een leuke match, denk ik.”

Foto: BELGA

“Wie ons nu nog kan tegenhouden? (lacht) Ik lees ook dat Club al kampioen is. Maar het is nog een lange weg. Wij zijn nu misschien wel al twaalf punten vertrokken, maar we moeten het iedere match weer laten zien. Daarvoor zijn we voetballer geworden, toch?”

Debutant McKenzie: “We gaven de bal dom weg en Club Brugge strafte dat af”

Marc McKenzie vierde zijn debuut in de basis bij Genk. “Voor mij persoonlijk was het goed weer op het veld te staan, maar het belangrijkste blijft toch dat we verloren hebben. Dat is frustrerend en teleurstellend. In de eerste helft hebben we zoveel energie gestoken dat we na rust maar weinig overschot hadden. Alles wat we voor rust zo goed deden, kwam er in de tweede helft niet meer uit. We hebben de bal een paar keer dom weggegeven. Club Brugge heeft dat afgestraft.”

Foto: JEFFREY GAENS

Onuachu: “Met vijf achterin was het moeilijk de bal nog bij te houden”

Topschutter Paul Onuachu speelde een sterke partij voor Genk, maar liet op slag van rust wel een uitgelezen kans op de 1-3 liggen. Hij was zichtbaar aangeslagen na de match. “Voor rust deden we het goed, maar in de tweede helft was Club Brugge heel sterk. We hadden al veel energie verspeeld en konden de bal niet meer bijhouden. Dat deed Club Brugge net wel heel goed, zo bleven ze ons maar onder druk zetten. Wij hadden dat ook moeten proberen, maar als je met vijf achterin staat, is het moeilijk die bal voorin bij te houden en op te schuiven. Ach, de beste ploeg heeft gewonnen.”

Man van de Match Noa Lang: “Mijn kwaliteiten komen het meest naar boven als ik over het veld zwerf”

Noa Lang werd uitgeroepen tot Man van de Match. De Nederlander was goed voor twee assists en bekroonde in de slotfase zijn knappe match nog bijna met de 4-2. Lang begon op rechts, maar liep na rust ook geregeld centraal of op links. “Dat zwerven, dat is ook iets dat ik van de trainer moet doen”, reageerde hij na de match. “Ik moet mijn eigen ruimtes zoeken. Dan ben ik op mijn best. Ik ben niet de speler die op de zijkant blijft staan, ik moet gewoon zwerven. Dan komen mijn kwaliteiten het meest naar boven.”

“De eerste twintig minuten waren we echt de baas”, analyseerde de 21-jarige aanvaller. “We moeten gewoon die 2-0 maken, maar uit het niets staan we ineens 1-2 achter. In de rust zeiden we tegen elkaar: we moeten gewoon doorgaan zoals we in de eerste helft bezig waren, niet de hoofden laten hangen. En ik denk dat we dat in de tweede helft hebben laten zien. We waren echt een eenheid.”

Foto: BELGA

Lang vond niet dat Club Brugge fel was weggezakt bij de twee Genkse goals in tien minuten. “Ik wil het niet echt een minder moment in de wedstrijd noemen, maar ze waren gewoon twee keer voor onze goal en schieten hem er twee keer in. Verder hadden we wel de controle en waren we de dominante ploeg, denk ik. Met zo’n spits is het ook gewoon moeilijk te verdedigen”, verwees hij naar Onuachu.

Achteraf verbaasde Lang overigens ook met zijn fysieke waarden. De flankaanvaller bleek volgens de cijfers van Eleven bijna twaalf kilometer gelopen te hebben. “Ik denk dat mijn fitheid nog steeds beter moet”, bleef hij bescheiden. “Ik voelde vanaf de zeventigste minuut voelde toch fysiek wat opkomen, maar ik ben blij dat ik de 90 minuten heb volgemaakt. Dat gebeurt niet elke week. Ik voel me wel steeds sterker worden.”