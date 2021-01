Na sluiting van verschillende lagere scholen door uitbraken: straks ook geen voetbal of muziekschool meer voor jonge kinderen?

Steeds meer scholen sluiten de deuren door uitbraken van het coronavirus. Experts en de overheid beraden zich over de best mogelijke manieren om die uitbraken onder controle te houden en scholen zo veel mogelijk op te houden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de buitenschoolse activiteiten, die wel nog mogen voor kinderen onder de 13 jaar. “We moeten het netwerk zo klein mogelijk houden”, zeggen experts.

De varianten van het coronavirus veroorzaken in heel het land grote bezorgdheid. Opvallend is dat steeds vaker lagere scholen centraal lijken te staan in de uitbraken. Momenteel zijn 18 van de 4.000 scholen ...