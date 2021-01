Chelsea verslaat tweedeklasser in FA Cup dankzij hattrick van Abraham

Chelsea heeft zondag geen fout gemaakt in de vierde ronde van de FA Cup. De Blues, in de Premier League tegenvallend negende, versloegen tweedeklasser Luton Town met 3-1. Spits Tammy Abraham was de held van de middag met een hattrick.

Op een besneeuwd veld was de thuisploeg duidelijk sterker. Abraham opende de score na twaalf minuten met een rake knal. Zes minuten later verdubbelde hij de voorsprong met het hoofd. Luton kwam het op het halfuur terug in de partij door een flater van tweede doelman Kepa. Clark profiteerde, maar opnieuw Abraham bezorgde de Blues een kwartier voor tijd zekerheid over de overwinning, 3-1.

Opvallend: Timo Werner miste in de absolute slotfase nog een penalty.

?? | Het lijkt wel of Timo Werner al zijn zelfvertrouwen kwijt is! ??#CHELUT #FACup pic.twitter.com/99BkLlnYlN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 24, 2021

Voor Chelsea wacht in de achtste finales met Barnsley opnieuw een tweedeklasser.