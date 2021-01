Belgisch belofteninternational Othman Boussaid scoort in de slotfase de winnende treffer voor FC Utrecht

FC Utrecht heeft voor de tweede week op rij gewonnen in de Eredivisie. Na de zege op Heracles (0-2) werd zondag ook de overwinning behaald tegen Sparta (1-0). Belgisch belofteninternational Othman Boussaid scoorde als invaller het enige doelpunt in de partij.

Boussaid, een jeugdproduct van Lierse, schoot de bal twee minuten voor tijd van even buiten het strafschopgebied hard in de linkerbovenhoek. Voor de 20-jarige buitenspeler is het zijn tweede doelpunt in de hoofdmacht van FC Utrecht.

Het doelpunt van Boussaid, die na 68 minuten was ingevallen, was één van de weinige hoogtepunten in een duel met bijna geen doelkansen. Bij Sparta stond Michael Heylen 90 minuten centraal achterin.

FC Utrecht gaat door de winst Sparta en Heerenveen voorbij op de ranglijst en staat na achttien speeldagen in de Eredivisie op de achtste plaats met 24 punten. Sparta is nu tiende met 21 punten. Van de laatste vier duels verloor Sparta er drie.