Wegen en Verkeer waarschuwt voor gevaarlijk gladde wegen tot maandagochtend

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt zondag voor gevaarlijke gladheid in de vroege avond en ‘s nachts. Ook het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) kondigt code geel af, voor heel het land, omdat winterse neerslag wordt verwacht.

“Na de sneeuwval in delen van Vlaanderen afgelopen nacht, nadert een nieuwe neerslagzone met winterse neerslag vanuit het noordwesten. In de vroege avond en de nacht van zondag op maandag gaat het mogelijk vriezen aan de grond, wat in combinatie met winterse neerslag voor gevaarlijke situaties kan zorgen”, zegt AWV in een persbericht.

Het KMI verwacht dat er op veel plaatsen een sneeuwlaagje zal ontstaan van 1 tot plaatselijk 4 centimeter. Ten zuiden van Samber en Maas wordt dat 2 tot 5 centimeter, en op de hogere plateaus van de Ardennen mogelijk zelfs nog iets meer. Er kunnen zich ook ijsplekken vormen, in het noordwesten van het land en in de Ardennen, klinkt het.

De strooidiensten van AWV zullen preventief strooien, zodat de eerste sneeuw niet onmiddellijk op de weg achterblijft. “Toch zal de sneeuw of smeltende sneeuw ervoor zorgen dat dit preventief gestrooid zout na verloop van tijd verdwijnt en nieuwe ruim- en strooiacties noodzakelijk zijn. Het is dus opletten als weggebruiker om de weg op te gaan”, zegt AWV.

AWV raadt weggebruikers die maandagochtend de baan op moeten aan om de verkeersinformatie op de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen.