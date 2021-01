Fenerbahçe bevestigt toptransfer van Mesut Özil: “De laatste maanden bij Arsenal waren niet eenvoudig”

De Turkse club Fenerbahçe heeft zondag de komst van Mesut Özil, met een contract voor 3,5 jaar, officieel bevestigd. De transfer van de 32-jarige Duitser, die al tijdje in onmin leefde met zijn vorige club Arsenal, was al even aanstaande.

De spelverdeler maakte in september 2013 de overstap van Real Madrid naar Arsenal. Zijn carrière bij de Gunners stond intussen al even on hold. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor Arsenal in maart vorig jaar. Het contract van Özil, een Duitser met Turkse origine, zou normaal eind dit seizoen aflopen. Hij won vier keer de FA Cup met Arsenal, maakte 44 doelpunten en gaf 77 assists in 259 wedstrijden.

“De laatste maanden waren niet eenvoudig”, liet de wereldkampioen van 2014 zelf optekenen op sociale media. “In het leven gaan de dingen niet altijd zoals we het zouden willen.”

Özil kreeg in het verleden kritiek in Duitsland nadat hij zich uitgebreid had laten fotograferen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Zijn laatste wedstrijd voor de Mannschaft - hij behaalde 92 caps - speelde hij op het WK van 2018 in de met 2-0 verloren groepswedstrijd tegen Zuid-Korea.