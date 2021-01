Betoging tegen “klassenjustitie” in Brussel ontaardt: meerdere incidenten en arrestaties, betogers bespoten met pepperspray

Brussel -

Aan de Kunstberg in Brussel heeft zondagnamiddag een betoging plaatsgevonden tegen “klassenjustitie”, georganiseerd door een twintigtal verschillende organisaties. Die wilden hun ongenoegen uiten over een hele reeks incidenten waarbij politie en justitie fout of te hardhandig zou zijn opgetreden. De betoging had geen toelating gekregen, maar de Brusselse politie liet ongeveer een uur betijen. Toen een aantal aanwezigen nadien weigerden de omgeving te verlaten en enkelen van hen aanstalten leken te maken rel te schoppen, kwam het tot confrontaties met de politie en tot arrestaties.