Leya Iseka helpt Metz met treffer aan zege tegen Nantes

FC Metz heeft zondagnamiddag op de 21e speeldag in de Franse Ligue 1 de drie punten thuisgehouden tegen FC Nantes.

In het Stade Saint-Symphorien werd het 2-0, na treffers van Aaron Leya Iseka (35.) en Farid Boulaya (90. +4). Voor onze landgenoot was het al zijn tweede doelpunt in evenveel wedstrijden. Halverwege de tweede helft werd Leya Iseka naar de kant gehaald, in het slot mocht Renaud Emond nog invallen bij de bezoekers. Metz schuift zo op naar een knappe achtste plaats in de stand, Nantes blijft maar aanmodderen en is pas zeventiende, daarmee staat het net boven de degradatieplaatsen.

Stade Reims, met Thomas Foket en Wout Faes de hele wedstrijd in de rangen, pakte een belangrijke driepunter tegen Stade Brest. Nathanaël Mbuku scoorde na veertig minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Reims schuift in de Ligue 1 met 24 punten verder op naar een veilige veertiende plaats.