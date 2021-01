Benito Raman krijgt met Schalke 04 (zoals te verwachten viel) een stevige oplawaai van Bayern...

Rode lantaarn Schalke 04 heeft zondagnamiddag op de achttiende speeldag in de Duitse Bundesliga met 0-4 verloren van leider Bayern München.

Bij de rust was alles nog mogelijk in de Arena auf Schalke, want ondanks het overwicht had Bayern slechts één keer weten te scoren via Thomas Müller (33.). Na de pauze drukte de Rekordmeister wat meer door en zo werd het verschil tussen de nummer één en de allerlaatste in de Bundesliga toch wat duidelijker. De onvermijdelijke Robert Lewandowski (54.), die de eerste speler ooit werd in de Bundesliga die in acht uitwedstrijden op rij wist te scoren, opnieuw Müller (88.) en David Alaba (90.) maakte er 0-4 van. Benito Raman speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg.

?? | Robert Lewandowski scoort voor de 1??1??e keer op rij tegen Schalke! ??????#S04FCB pic.twitter.com/P80g7sRpc3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 24, 2021

Met zeven punten uit achttien wedstrijden blijft Schalke troosteloos laatste in de stand, met liefst tien punten minder dan de veilige vijftiende plaats van Arminia Bielefeld. Aan de top van het klassement diept Bayern zijn voorsprong op eerste achtervolger RB Leipzig uit tot zeven punten. Leipzig verloor zaterdag verrassend met 3-2 op bezoek bij Mainz, de voorlaatste in de stand.