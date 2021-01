Politie arresteert tientallen manifestanten in Brussel, betoging was niet-toegelaten

De politie was aanwezig in groten getale. Foto: ap

Brussel - Een niet-toegelaten betoging tegen de ‘racistische klassenjustitie’ in het centrum van Brussel is uitgedraaid op de arrestatie van een honderdtal manifestanten, onder wie activist en student Yassine Boubout. Een grote politiemacht liet de jongeren een halfuur begaan, maar zette nadien de zware middelen in.

Onder de vlag ‘Gauche Anticapitalistes’ diende een aantal geëngageerde jongeren een aanvraag in om zondagnamiddag in Brussel een statische manifestatie te houden. De actie was gericht ‘tegen politiegeweld’, de betogers namen een aantal incidenten op de korrel waarbij jonge burgers waren gestorven tijdens een politie-interventie. Ze verwezen onder meer naar de Brusselse jongeren Adil en Mehdi, maar ook naar de onlangs overleden Ibrahima Barrie, peuter Mawda en Jozef Chovanec.

Hun aanvraag werd aanvankelijk goedgekeurd door Brussels burgemeester Philippe Close (PS), maar na aandringen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werd de toelating volgens Bruzz op de valreep weer ingetrokken. Tot groot ongenoegen van de organisatoren, die lieten weten dat ze tóch naar de Kunstberg zouden afzakken. En dat deden ze dan ook, met een honderdtal.

Pepperspray

Omgekeerd was de politie in indrukwekkende getale aanwezig, mét waterkanonnen. De politie tolereerde de manifestatie een poosje, maar verzocht de activisten vervolgens om te vertrekken. Slechts een deel gaf gehoor aan die oproep.

‘De betoging verliep rustig’, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. ‘Na afloop waren er echter kleine groepjes in de omgeving die in de richting van het centrum probeerden te lopen en daarbij riepen “on va tout casser”, terwijl ook een deel van de aanwezigen weigerde de omgeving te verlaten. Onze mensen zijn daarop tussengekomen.’

Het draaide uit op een confrontatie tussen de manifestanten en de politie, die uiteindelijk overging tot arrestaties. Aan het Centraal Station werd de rest van de betogers ingesloten en afgevoerd in een grote witte bus. Bij de actie werd pepperspray gebruikt, en werden de honden ingezet.

Mede-organisator van de betoging, Axel Farkas, laat weten dat hij de ‘provocaties van de politie’ veroordeelt, zo weet Bruzz. Hij vraagt de vrijlating van de opgepakte personen. Activist Yassine Boubout, die aanwezig was en opgepakt werd, is niet te spreken over de aanpak van de politie. ‘Vandaag is de kans groot dat de politie een bondgenoot verliest’, tweet hij. ‘I’m done.’

Een grote groep mensen mensen, waaronder ikzelf, worden omsingeld en hoogstwaarschijnlijk gearresteerd.



Vandaag is de kans groot dat de politie een bondgenoot verliest. I'm done. pic.twitter.com/DoeMnKUvCQ — Boubout Yassine (@Bouboutyassine) January 24, 2021