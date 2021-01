In Nederland gaat het er verhit aan toe. Over het hele land kwamen mensen op straat om te betogen tegen de avondklok. In Eindhoven loopt het protest volledig uit de hand: er worden winkels geplunderd, fietsen gestolen, het station wordt gesloopt. Ook politiewagens en paarden moeten het ontgelden. De politie reageert hardhandig en zet het waterkanon in tegen de betogers.