De joodse gemeenschap voelt zich onterecht geviseerd: “Dat een jood zich tijdens de sabbat niet laat testen, is logica zelve”

Ze voelen zich scheef bekeken, de Antwerpse joden langs weerszijden van de Belgiëlei. Ondanks de brief om zich dit weekend te melden in het testdorp én de oproep van burgemeester Bart De Wever (N-VA) om daarmee levens te redden, stuurde een groot deel van de orthodoxe joden zijn kat. Onverschilligheid? Lak aan regels? Niks van aan, klinkt het. “We willen ons uiteraard laten testen, maar op zaterdag, op de sabbat, zal je geen jood achter het stuur van de wagen of op de fiets zien.”