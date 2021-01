Ondanks onwaarschijnlijke misser voor leeg doel: AZ wint doelpuntrijke topper van Feyenoord

AZ is zondagavond als winnaar uit de topper tegen Feyenoord gekomen. De club uit Alkmaar haalde het met 2-3. Ondanks de vijf doelpunten was het vooral een enorme misser van AZ-speler Albert Gudmundsson die iedereen na de wedstrijd bijbleef.

Bekijk hier de onwaarschijnlijke misser:

AZ kwam tot twee keer toe op voorsprong - eerst via Jesper Karlsson en dan via Myron Boadu -, maar Feyenaard kwam telkens weer op gelijke hoogte. Het derde doelpunt van AZ (opnieuw Boadu) was er uiteindelijk te veel aan voor Feyenoord.

Door de zege wipt AZ over Feyenoord in de stand. AZ heeft nu 37 punten, dat zijn er zeven minder dan leider Ajax. Feyenoord is vijfde met 35 punten.