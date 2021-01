Mama Heleen en zoon René (4) thuis herenigd, nu start zoektocht naar reddende engel: “We zouden haar zo graag persoonlijk bedanken”

Ieper / Boezinge - Moeder Heleen en zoon René (4) zijn alweer herenigd na de zware aanrijding op de Diksmuidseweg op 18 januari. Thuis kunnen ze nu dicht bij elkaar herstellen van hun breuken. Graag hadden ze nog één iemand persoonlijk bedankt. “Noem haar gerust een engel.”

René zat achterop in de wagen van zijn mama Heleen Annoot (34) toen die werd aangereden door een witte bestelwagen op vijfhonderd meter van hun huis in de Ieperse deelgemeente Boezinge. Heleen liep een breuk op in haar been, maar mocht woensdag het ziekenhuis verlaten.

René was er erger aan toe. Hij had een schedelbreuk en verschillende breuken in het rechterbeen. Verwacht werd dat hij verschillende weken in het UZ Gent moest blijven. “Maar vrijdag kreeg ik plots telefoon van de dokter: René mocht naar huis”, vertelt mama Heleen. “Hij werd hier afgezet met de ambulance en moet nog zes weken een gipsen broekje verdragen. Hij stelt het goed, maar is moe omdat hij door dat gipsverband slecht slaapt.”

LEES OOK. Jong gezin herstelt na zwaar ongeval: “Er ging maar één iets door mijn hoofd, René (4) uit de wagen halen en dan kan ik sterven”

Op de benedenverdieping staan nu twee ziekenhuisbedden, waar Heleen en René samen herstellen van hun breuken. “We zijn iedereen dankbaar voor de cadeautjes, berichtjes, hulp en steun. Graag hadden we één iemand nog persoonlijk bedankt: de dame die als een van de eersten hulp bood”, gat Heleen verder. (Lees verder onder de foto)

De wagen van Heleen en haar zoontje raakte zwaar beschadigd door de harde klap. Foto: ptb

“Nadat we René uit de auto hadden gehaald, moest ik neerliggen. Zij heeft zich voortdurend over René ontfermd tot hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Door haar voelde René zich veilig en kon hij rustig blijven. We beschouwen haar als een engel. Ik deed een oproep op Facebook, die meer dan tweehonderd keer werd gedeeld, maar dat hielp ons nog niet verder. Ik had haar alleszins nog nooit gezien en herinner me alleen dat ze lang grijs haar en een bril had. Ze kan me bereiken door een berichtje te sturen via mijn profiel op Facebook.”

Het wordt een herstel van lange duur voor Heleen en René. “Maar we prijzen ons vooral gelukkig voor de nieuwe kans.”