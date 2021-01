Westerlo trekt diep in extra tijd het laken naar zich toe in doelpuntrijke topper in 1B tegen Seraing

Westerlo heeft zondagnamiddag de topper van de zestiende speeldag in de 1B Pro League met 4-3 gewonnen van Seraing. Daarmee nemen de Kempenaars de tweede plaats over van de Luikenaars, die naar stek drie zakken.

Seraing kwam in het Kuipje verdiend op voorsprong via Abdoulie Jallow (19.), maar de thuisploeg was niet aangeslagen en reageerde al snel met de gelijkmaker van Ange-Freddy Plumain (28.). Toch mocht Seraing, dat deze week met een corona-uitbraak af te rekenen had, na een tweede treffer van Jallow (39.) met een 1-2 voorsprong gaan rusten.

De wedstrijd bleef echter mooi in evenwicht, want de tweede helft was nog maar een dikke vijf minuten op gang gefloten toen Tuur Dierckx er al 2-2 van maakte. Voor de bezoekers begon het er helemaal slecht uit te zien toen een minuut later Gérald Kilota met zijn tweede gele kaart werd uitgesloten. Nog eens een paar minuten later maakte Igor Vetokele er dan ook 3-2 van. Marcos Maydana (69.) gaf Seraing met zijn treffer nog lange tijd uitzicht op een punt, totdat Atabey Cicek er diep in de toegevoegde tijd 4-3 van maakte.

?? | Atabey Cicek kopt in het absolute slot de 4-3 binnen en bezorgt @KVCWesterlo de overwinning! ??#WESSER pic.twitter.com/6nGzMedsQ3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 24, 2021

In de stand heeft Westerlo nu 27 punten, eentje meer dan Seraing. Union staat autoritair aan de leiding met 38 punten. Zaterdagavond wonnen de Brusselaars al met 2-4 op het terrein van Deinze.