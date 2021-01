Jonathan David komt stilaan op dreef: ex-Buffalo bezorgt Lille met doelpunt overwinning tegen Jérémy Doku

In de Franse Ligue 1 heeft Lille zondagavond een uitstekende zaak gedaan tegen Rennes. De club uit Noord-Frankrijk won de topper tegen Rennes met het kleinste verschil. Man van de match: Jonathan David, die voor de tweede week op rij tot scoren kwam.

David kwam vorige zomer voor 27 miljoen euro over van AA Gent en kende een moeilijke start bij Lille. Hoewel hij iedere wedstrijd mocht spelen, was scoren aanvankelijk o zo moeilijk voor de 20-jarige Canadees. Uiteindelijk scoorde David eind november tegen Lorient pas zijn eerste doelpunt voor Lille.

Ondertussen komt David steeds meer en meer onder stoom. Zo bezorgde hij zijn ploeg vandaag de zege tegen het Rennes van Jérémy Doku. Op het kwartier scoorde David na een corner het enige doelpunt van de wedstrijd. Zijn vierde goal in 20 matchen, en daarnaast gaf de Canadees ook al twee assists. Nog niet de cijfers die hij kon voorleggen bij AA Gent, maar David voelt zich alleszins steeds meer en meer thuis in Lille, dat door de zege nu samen met PSG aan de leiding staat in de Ligue 1.