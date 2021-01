En plots is Guillaume Gillet de doelman van Charleroi...

Standard-Charleroi was zoals de traditie dat wil weer een spektakelrijke Waalse derby. Heel wat doelpunten, stevige duels en… een veldspeler die in de blessuretijd aan de slag moet als doelman. Die eer was weggelegd voor Guillaume Gillet, die de laatste minuut van de match het doel van Charleroi moest verdedigen nadat Nicolas Penneteau na een handsbal met rood van het veld werd gestuurd. Gelukkig voor Gillet kreeg hij geen schoten meer te verwerken.