Zinloos geweld op Parijse tiener schokt heel Frankrijk, tot in de hoogste regionen: “Weerzinwekkende beelden”

De Franse president Macron heeft dit weekend getelefoneerd met de moeder van Yuriy, de tiener van Oekraïense afkomst die een dikke week geleden in elkaar is geklopt door een straatbende en voor dood werd achtergelaten. De bijzonder gewelddadige aanval werd door een beveiligingscamera geregistreerd en de beelden, die via sociale media zijn verspreid, zorgen voor grote verontwaardiging bij onze zuiderburen.