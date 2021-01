Waarom net in het kleine vissersdorp Urk een Covid-teststraat in brand gestoken werd: het hallucinante verhaal van een uniek Nederlands dorp

Onwaarschijnlijke taferelen waren het: jongeren die uit onvrede met de avondklok van de Nederlandse overheid een Covid-teststraat in brand staken. Het gebeurde zaterdagavond in Urk, een klein vissersdorp met een niet te beste reputatie. “Verbaasd ben ik niet. Dit is het trieste en drieste hoogtepunt van wat al maanden aan het gebeuren is”, zegt journalist Matthias Declercq, die er zes maanden woonde.