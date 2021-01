Einde verhaal voor Christian Benteke en Michy Batshuayi bij Crystal Palace

Crystal Palace was al uitgeschakeld in de FA Cup en dus kwamen The Eagles niet in actie. Ze spelen pas morgen tegen West Ham in de competitie. De kans dat we de Belgische aanvallers Christian Benteke (30) en Michy Batshuayi (27) nog veel zullen zien, is echter klein.

Palace huurde recent Jean-Philippe Mateta (23) van Mainz voor 18 maanden met een (verplichte) aankoopoptie van 15 miljoen. De Fransman scoorde 10 keer in de Bundesliga en moet de plaats van Benteke innemen. Die is in juni einde contract en dat zal niet verlengd worden. Na vijf jaar bij Palace zit hij slechts aan 24 goals in 120 matchen. Aangezien Benteke zijn aankoopprijs 30 miljoen bedroeg en hij zowat over het hoogste loon beschikt, verwacht zijn club meer return.

Big Ben hoopt dat hij in januari nog gratis mag vertrekken met het oog op het EK. Zo wordt hij al gelinkt aan West Bromwich, maar dat heeft ook Mbaye Diagne op het oog.

De situatie ziet er trouwens nog belabberder uit voor Michy Batshuayi. Die wordt gehuurd van Chelsea, maar scoorde dit seizoen nog geen enkele goal. Crystal Palace ziet geen toekomst in hem, maar Chelsea hoeft hem evenmin terug. Geraakt hij nog aan speelminuten voor het EK?