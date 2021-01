Mile Svilar in doel bij Benfica na zware corona-uitbraak

In België kunnen voetbalmatchen uitgesteld worden bij zeven positieve coronagevallen. In Portugal geldt die regel niet. Topclub Benfica zit met maar liefst tien spelers die besmet zijn, maar hun match tegen Nacional vanavond gaat door.

Covid-gevallen worden er bekeken als doodgewone blessures. Alleen als de lokale gezondheidsautoriteiten de match verbieden, wordt ze geannuleerd. Het zijn nochtans niet de minsten die corona hebben. Zo zit Jan Vertonghen in quarantaine, maar ook zijn defensieve kompaan Otamendi en spits Walschmidt. Gisteren kwamen daar ook nog doelman Vlachodimos en flankspeler Everton bij.

Trainer Jorge Jesus moet haast een volledig nieuw elftal opstellen en rekent vanavond op Mile Svilar in doel. Dit seizoen speelde de jonge Belg alleen nog maar voor het tweede elftal. Waar de besmettingen vandaan komen en om welke variant het gaat, is niet duidelijk. Alles begon toen er internationals terugkwamen in november. Benfica – dat op vier punten staat van de leider – hoopt volgende week veel spelers te recupereren voor de topper tegen koploper Sporting. Daarbij ook Vertonghen.