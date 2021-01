Benson hoopt op Eredivisie, ook VVV doet voorstel

Benson Manuel (23), die van Vercauteren nog geen speelminuten kreeg bij Antwerp, hoopt in deze laatste week van de wintermercato de goedkeuring te krijgen om op huurbasis te vertrekken.

PEC Zwolle deed al een voorstel en het Limburgse VVV Venlo – het nummer veertien in de Eredivisie – intussen ook. In België hebben Moeskroen, Waasland-Beveren en KV Kortrijk zich gemeld voor de flankaanvaller en recordaankoop van de Great Old, maar zijn voorkeur gaat toch uit naar Nederland.

Op uitgaand vlak is het deze week ook uitkijken of – naast Lamkel Zé natuurlijk – spelers als Pius, Avadongo en Mendy nog iets vinden. Inkomend is het wachten op een spits, centrale verdediger en Belgische keeper. Zoals we schreven, kan Ortwin De Wolf enkel weg bij Eupen als zijn club zelf een vervanger vindt.