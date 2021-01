Charleroi zegt neen tegen Vranjes van Anderlecht

Wat inkomende transfers betreft, zit het huiswerk van Anderlecht erop. Er moeten wel nog oplossingen gevonden worden voor overbodige spelers. Via makelaars werd Ognjen Vranjes aangeboden bij Charleroi, maar de Karolo’s zeiden neen. Ze willen liever een Belgische verdediger aantrekken om genoeg Belgen op het wedstrijdblad te kunnen zetten.

Er is wel een oplossing in de maak voor Bubacarr Sanneh (26). De verdediger speelde al bijna een jaar geen officiële match meer, maar kan nu terug naar Denemarken. Aarhus wil hem huren zonder aankoopoptie. Bij RSCA ligt Sanneh nog tot 2023 onder contract. Voorts wordt Mustapha Bundu normaal gezien uitgeleend aan FC Kopenhagen. Er is sprake van een aankoopoptie van 2,5 miljoen.

Ook van de geblesseerden is er goed nieuws. Van Crombrugge meldde zich voor het eerst sinds zijn rugoperatie op 22 december weer op de club en moet nu nog zo’n twee à drie maanden revalideren. Elias Cobbaut (enkel) maakte wedstrijdminuten in een oefenpartijtje.