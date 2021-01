Vandaag definitief kruis over amateurvoetbal?

Het ziet ernaar uit dat er een kruis wordt getrokken over de rest van het seizoen in het amateurvoetbal. Vandaag komt de crisiscel van de Voetbalbond samen, maar de kans dat het nog tot een heropstart komt, is zo goed als nihil. Een stopzetting is pertinenter.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de heenronde van de competities nog af te werken, zodat die bindend zouden zijn en er kampioenen en dalers konden worden aangeduid. Helaas zijn de coronacijfers daarvoor te slecht. “Alle scenario’s liggen nog op tafel, maar als er niets kan voor 1 maart, wordt het ontzettend moeilijk”, aldus Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen in De zevende dag. Wellicht wordt de stekker eruit getrokken en volgt er een blanco seizoen zonder stijgers of dalers.

Van Craen vroeg wel perspectief voor de jeugd. Hij wil dat jeugdploegen met tieners alsnog kunnen heropstarten. “Jongeren boven de 13 jaar moeten nu binnenblijven en dat heeft invloed op hun mentaal welzijn”, klonk het.