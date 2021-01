Lommel zet in 1B scheve situatie helemaal recht tegen RWDM

Lommel United heeft zondagavond de slotwedstrijd van de zestiende speeldag in de 1B Pro League met 3-2 gewonnen van RWDM.

De Limburgers bogen in eigen huis een 0-2 achterstand na de rust nog helemaal om in een 3-2 zege. De bezoekers uit Brussel hadden in de eerste helft immers een dubbele voorsprong uitgebouwd, na twee treffers van Kévin Nzuzi (24. en 45.+1). Na de pauze zorgden Jordan Kadiri (54.), Glenn Neven (58.) en Manfred Ugalde (82.) er voor dat de drie punten in een besneeuwd Lommel bleven.

In de stand klimt Lommel met 24 punten over RWDM en Deinze naar de vierde plaats, met 24 punten.