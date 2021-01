Wie AA Gent aan de wedstrijd zag beginnen, vroeg zich af of die stand in de Jupiler Pro League wel klopte. In de tweede helft speelden de Buffalo’s de wedstrijd rustig uit. En dat tegen een Play-off 1-kandidaat.

Omdat die clubs onderaan maar punten blijven pakken, zat AA Gent na zijn 2 op 12 en zijn miserabele seizoenstart wel in een slecht parket. Het was het thema in de aanloop: komt AA Gent echt in de degradatieproblemen ...