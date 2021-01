ONZE PUNTEN. Sven Kums uitblinker bij AA Gent, één gebuisde bij tegenvallend OH Leuven

Efficiëntie. Dat was de voorbije weken en maanden vaak een pijnpunt voor AA Gent. Maar tegen een teleurstellend Leuven vonden de Buffalo’s bijzonder vlot de weg naar het doel en boekten zo ook meteen hun eerste zege van 2021. De opluchting in Gentse rangen was dan ook bijzonder groot na het laatste fluitsignaal van ref Wesley Alen.