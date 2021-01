Club-coach Philippe Clement looft Noa Lang na emotionele week: “Hij is een superaankoop”

Na de tranen, de krampen. In de week waarin Noa Lang (21) in Nederland afscheid nam van zijn oma, was hij nog maar eens de grote man bij Club Brugge. Met zeven goals en zes assists in vijftien wedstrijden heeft de Rotterdammer een groot aandeel in de twaalfpuntenkloof op Genk. “Als je hem dingen geeft, krijg je veel terug”, stelt trainer Philippe Clement.