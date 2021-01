Stefano Denswil is terug, als linksachter: “Dit Club Brugge is nóg beter geworden”

90 minuten op het veld: dat was voor Stefano Denswil geleden van november vorig jaar, in een bekermatch met Bologna. Na twee invalbeurten mocht de Nederlander bij Club Brugge een eerste keer starten sinds zijn terugkeer.

“Heerlijk, na zo’n lange tijd”, klonk het. Denswil begon op de linksachter, een positie die hij in Italië vaak heeft ingevuld. “Je kan eens meer een actie maken, maar fysiek is het wel zwaarder. Je moet aanvallen en verdedigen tegelijkertijd.”

Volgens Denwsil is Club Brugge er sinds zijn vertrek anderhalf jaar geleden alleen maar sterker op geworden. “De ploeg is volwassener geworden. En de stabiliteit is gebleven: op enkele jongens na is dit bijna dezelfde ploeg. Sindsdien is de kwaliteit alleen maar omhooggegaan. Dat zie je in Europa: ook tegenstanders die op papier veel sterker zijn, moeten nu opletten voor Club Brugge.”

Door de zege tegen Genk is Denswil op weg naar zijn derde titel met Club. “Of we nu tegen Real Madrid of Beerschot spelen: we willen alles winnen. Die grote voorsprong gaat er niet voor zorgen dat we op onze lauweren gaan rusten.”