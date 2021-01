Tom Dumoulin breekt onder prestatiedruk: wat zorgt ervoor dat een renner zich leegtrapt? “Slachtoffer van zijn mentale sterkte”

“Ik weet het even niet meer. Ik heb me te lang aangetrokken wat mensen van mij vinden.” Het was niet zomaar ‘een frêle ziel’ die de uitspraak zaterdag deed. De Nederlandse profwielrenner Tom Dumoulin (30) deed de mededeling, en hing daarbij meteen zijn koersbroek voor onbepaalde tijd aan de haak. Girowinnaar, een ijzeren topatleet, en toch gevloerd door prestatiedruk. “Mensen onderschatten dat”, waarschuwen experts. “Zelfs de sterkste arm kan pijn krijgen.”