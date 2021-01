Vlaams koppel start bakkerij speciaal voor honden

Berendrecht - Tijdens de eerste lockdown verwenden Tim Dekkers (29) en zijn vriendin Eveline Heylen (28) zichzelf weleens met een afhaalmenu van een plaatselijk restaurantje. Hun golden retriever Milo stond erbij en keek ernaar, en dus besloot het koppel uit het Antwerpse Berendrecht om ook eens iets speciaal te maken voor hun huisdier. De hondentaartjes en -donuts vielen zo in de smaak, dat de twee nu starten met een bakkerij voor honden.

Evident is het niet, want een hond mag lang niet alles eten. “Het deeg maak ik van eieren en een speciaal meel geschikt voor honden”, zegt Dekkers. “Om kleur te brengen, spuit ik toefjes van rode bieten- en wortelpuree. Het is een goed alternatief voor slagroom en ideaal om de taart mee te versieren. Ook zoete aardappel gebruik ik vaak.”

Een gepersonaliseerde taart koop je vanaf 15 euro. Twee hondendonuts heb je voor 5 euro en een zakje havermoutkoekjes voor 4 euro. Bestellen kan via de website milocakes.be.