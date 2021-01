De Vlaamse Amanda Gorman: “Ergens jammer dat dit toont hoe uitzonderlijk dit moment is, hoe dit er nog nooit is geweest”

Lisette Ma Neza kreeg de dag na de inauguratie van Joe Biden veel berichtjes: allemaal mensen die haar gezien hadden in het meisje met de gele jas, die op de trappen van het Capitool de hele wereld stil kreeg. Lisette werd in 2017 Belgisch kampioen slam poetry, of voordrachtspoëzie, en treedt op als woordkunstenares. In De zevende dag bracht ze gisteren haar eigen gedicht ‘De inauguratiedichteres’, ter ere van Amanda Gorman. “Het voelde alsof mijn kleine zusje daar stond.”