“We gaan alles vernielen”: recordaantal jongeren opgepakt nadat betoging tegen politiegeweld in Brussel escaleert

/ Brussel - Bij een betoging in Brussel zijn zondag maar liefst 230 deelnemers gearresteerd. Dat gebeurde nadat groepjes jongeren zich afscheurden en naar het centrum optrokken. “On va casser tout”, riepen ze. “We gaan alles vernielen.” De politie liet het niet zover komen en een recordaantal jongeren werd gearresteerd. Er werden uiteindelijk geen vernielingen aangericht.

De betoging was “tegen politiegeweld en de klassenjustitie” maar had geen toestemming gekregen, gezien de coronamaatregelen. De politie liet in eerste instantie betijen, maar toen de jongeren optrokken naar het centrum ging men over tot arrestaties.

Onder de arrestanten was ook Yassine Boubout, een jongeman die geregeld in de media komt omdat hij zich opwerpt als tussenpersoon tussen jongeren en politie. Zijn aanhouding was administratief en nadien postte hij op sociale media dat de politie nogal ogen trok toen burgemeester Philippe Close (PS) belde met de vraag om hem vrij te laten. Of dat echt klopt, was gisteravond niet duidelijk. Bij de agenten op het terrein was men daar alvast niet over te spreken.

