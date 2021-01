Mondmasker op school of extra regels voor buitenschoolse activiteiten? Scholen openhouden zal zijn prijs hebben

Steeds meer scholen moeten de deuren sluiten wegens een corona-uitbraak. Afgelopen weekend alleen al een zevental. In Antwerpen gaat het bovendien om besmettingen met de Britse variant. Die ontwikkelingen nopen minister van Onderwijs (N-VA) tot een nieuwe teststrategie: elk contact van een besmette leerling wordt voortaan meteen gecontroleerd met een sneltest.

De ene school na de andere moest afgelopen weekend noodgedwongen haar deuren sluiten. Zowel in Brugge als in Brasschaat is een corona-uitbraak vastgesteld. Twee Antwerpse scholen, waaronder een joodse ...