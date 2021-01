Nethys-schandaal: Moreau ontkent aantijgingen ten stelligste

Stéphane Moreau, de aangehouden ex-baas van het Luikse bedrijf Nethys, erkent geen enkele beschuldiging die hem ten laste is gelegd. Hij ontkent “ten stelligste elke inbreuk”, zo blijkt uit een persmededeling die zijn advocaat Adrien Masset zondag naar Belga heeft gestuurd.

Moreau bevestigt dat hij “de begunstigde is van officiële beslissingen van de instanties van Nethys, die genomen zijn op basis van analyses, voorstellen en berekeningen van een gespecialiseerd bureau”, luidt het in de mededeling. Hij is dan ook “ontzet door de aantijgingen die tegen hem worden geformuleerd”.

Volgens de mededeling werkte Moreau “steeds in het belang van de maatschappij Nethys die, onder zijn leiding, een waarde van bijna 3 miljard euro haalde en bijna 3.000 gezinnen aan het werk zette.”

Moreau is onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De onderzoeksrechter heeft hem in beschuldiging gesteld van misbruik van vennootschapsgoederen, verduistering door een persoon die een openbare functie bekleedde en vervalsing en fraude. Hij verblijft in de gevangenis van Lantin en moet woensdag voor de raadkamer verschijnen.

De verwikkelingen rond Nethys en de genereuze vergoedingen in het bedrijf slepen al sinds 2016 aan. In december werd een nieuw hoofdstuk in de saga geopend met de blokkering van de rekeningen van Moreau en andere toplui. Het nieuwe management betwist de betaling van ontslagvergoedingen voor in totaal 15 miljoen euro.

