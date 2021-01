Vanaf vandaag nieuwe regels: wanneer moet u zich laten testen?

Vanaf vandaag, maandag, moeten alle hoogrisicocontacten zich op dag één en dag zeven van hun quarantaine laten testen op het coronavirus. Volgens de interministeriële conferentie volksgezondheid is dat nodig om de verspreiding van het virus verder in te dijken.

Iemand wordt als hoogrisicocontact beschouwd als die minstens 15 minuten binnen een afstand van anderhalve meter contact had met een bevestigde coronapatiënt. Ook iemand die langer dan een kwartier in dezelfde kamer was als of direct fysiek contact had met een bevestigde patiënt, valt onder die noemer.

Ook lagereschoolkinderen die in contact zijn gekomen met een besmet kind, worden voortaan overigens als hoogrisicocontact beschouwd. Ook zij zullen in quarantaine moeten gaan en getest moeten worden. Tot nu golden ze als een laagrisicocontact. De maatregel is een onderdeel van de nieuwe teststrategie voor het Vlaamse onderwijs die bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) zondag bekendmaakte.

Reizigers

Vanaf vandaag moet daarnaast iedereen die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reist, verplicht tien dagen in quarantaine, met ook een coronatest op de eerste en de zevende dag. Dat besliste het Overlegcomité afgelopen vrijdag. Op die manier hoopt ons land de verdere verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus tegen te gaan.

Wie van een rode zone naar België terugkeert, moest al minstens zeven dagen in quarantaine, met een test op de eerste en zevende dag.

Iedereen met symptomen moet zich ook nog steeds laten testen. Na een positief testresultaat, moet u zeker tien dagen in isolatie blijven.